CAN 2023 (Q)-Guinée: Kaba Diawara réagit à la défaite face à l’Egypte

-Publicité-

Le sélectionneur national de la Guinée a réagi à la défaite face à l’Egypte (2-1), mercredi, en 5è journée des éliminatoires de la CAN 2023. Et Kaba Diawara a regretté l’issue de la rencontre, avec les siens renversés par les Pharaons.

La Guinée va devoir patienter jusqu’à la prochaine et dernière journée. En quête d’un point pour valider son ticket pour la phase finale de la CAN 2023 (reportée à 2024) en Côte d’Ivoire, le Syli national a été renversé par l’Egypte, mercredi soir. Contre les Pharaons dans un match comptant pour la 5è journée, les Guinéens ont été battus sur le score de 2-1. Une grosse désillusion pour les poulains de Kaba Diawara qui menaient pourtant au score.

Mais pas de quoi décourager le sélectionneur national qui a pris sportivement cette défaite. En conférence de presse d’après-match, le technicien a confié avoir tiré toutes les leçons de ce faux pas de sa troupe. « Après l’ouverture du score en notre faveur, on pensait avoir fait le plus dur. Mais après, on a pris des buts évitables à mon sens. Donc, on disait qu’on est une équipe en train d’apprendre, ce soir, j’espère qu’on a pris une bonne leçon », a déclaré Kaba Diawara aux journalistes.

- Publicité-

Le sélectionneur guinéen a souligné les possibilités encore disponibles pour le Syli National afin de se qualifier. Il a mentionné que la Guinée pourrait profiter du match entre le Malawi et l’Éthiopie s’il se termine par un match nul. Dans le cas contraire, l’équipe devra attendre la sixième journée pour obtenir sa qualification. « Il est clair que nous aurions souhaité et espéré nous qualifier dès aujourd’hui [hier après le match], mais nous n’avons pas réussi. Nous devrons donc nous battre au Malawi ou attendre le résultat du match entre l’Éthiopie et le Malawi », a-t-il conclu.

Articles similaires