CAN 2023 (Q): « (…) faut qu’on arrête l’hypocrisie », Mickael Pote après l’élimination des Guépards du Bénin

L’attaquant béninois, Mickaël Poté, a aussi réagi à l’élimination du Bénin dans la course à la CAN 2023, battu par le Mozambique (2-3) samedi dernier. Et le joueur de 38 ans a durement critiqué ses coéquipiers, qui sont passés à côté de l’essentiel.

L’élimination des Guépards dans la course à la CAN 2023, battus samedi dernier par le Mozambique (2-3) lors de la 6e journée des éliminatoires, continue de susciter des réactions au sein de la communauté sportive béninoise. Dernier à réagir, l’attaquant Mickaël Poté. Non convoqué pour cette expédition à Maputo, le joueur de 38 ans a livré son analyse de cette rencontre pourtant à la portée des siens.

« Le miracle n’existe pas dans le football, on ne peut pas être compétitif avec des joueurs qui ne sont pas en compétition. Nous avons un peuple égoïste et il faut que nous arrêtions l’hypocrisie », a-t-il déclaré dans des propos relayés par Mega Sports. « Les joueurs doivent arrêter de se prendre pour des stars ou des sauveurs, ils devraient plutôt mouiller le maillot pour la cause commune. La seule star que nous avons eue est Stéphane Sessegnon. Et personne n’est au-dessus de la nation. Ni les dirigeants à divers niveaux, ni les joueurs ! La nation d’abord », a-t-il ajouté.

L’ancien joueur de Clermont s’est également interrogé sur la préférence pour les étrangers dans les postes clés : « Pourquoi à chaque fois appeler les gens de l’extérieur en leur donnant des salaires mirobolants alors que nos frères souffrent pour la même cause ? Et surtout, comment voulons-nous qu’ils avancent sans qu’on leur donne la chance de s’exercer ? Sur 15 millions de Béninois, il n’y en a pas un qui peut occuper le poste de sélectionneur ou de DS dans notre pays ? »

