CAN 2023 (Q): entrée réussie pour les Comores face au Lesotho

Les Comores affrontaient le Lesotho ce vendredi au stade omnisport de Malouzini dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la CAN 2023. Et à l’arrivée, les Cœlacanthes se sont imposés sur le score de 2-0.

Entrée réussie pour les Comores dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2023. Les Cœlacanthes ont arraché ce vendredi leurs trois premiers points dans le tournoi après leur victoire face au Lesotho. Face au Likuena cet après-midi dans un match comptant pour la première journée des phases qualificatives, les Comoriens se sont imposés sur le score de 2-0.

Fort de leur statut de huitième de finalistes de la CAN 2022 au Cameroun, les Cœlacanthes ont rapidement démarré les hostilités après le coup d’envoi. Sans respecter le round d’observation, les hommes du sélectionneur Younes Zerdouk se sont lancés à l’assaut de l’équipe adverse avec plusieurs occasions…infructueuses. La faute notamment aux attaquants qui ont manqué de précision dans le dernier geste.

Mais ce n’était que partie remise puisqu’au retour des vestiaires, les Comoriens vont se montrer plus dangereux avec plus de précision dans les 16 mètres adverses. Une stratégie qui a fini par payer quant à la 59è minute, Youssouf M’Changama va débloquer la situation pour la plus grande joie des supporters venus nombreux pousser leur équipe. Sur une belle action collective, l’ancien attaquant de Guingamp trompe parfaitement Moerane pour le 1-0.

Un petit avantage que les locaux vont conserver jusqu’en fin de partie avant d’ajouter un second but sur une réalisation de Bendjaloud Youssouf à la 81è minute. Score final: 2-0. Les Comores remportent donc la partie et prennent provisoirement la tête du groupe H devant la Côte d’Ivoire et la Zambie qui s’affrontent ce soir à partir de 20 heures (GMT+1) au stade de Yamoussoukro dans l’autre match de cette poule.