CAN 2023 (Q)/Délocalisation du match Rwanda-Bénin à Cotonou: la Ferwafa veut contre-attaquer

Mettant en avant la qualité des structures d’hébergement à Huye, la CAF a décidé de délocaliser le match de la 4è journée des éliminatoires de la CAN 2023 entre le Rwanda et le Bénin à Cotonou. Une décision fustigée par la Fédération rwandaise qui compte contre-attaquer.



« Suite à une vérification sur l’état actuel des structures d’hébergement à Huye, nous avons remarqué que les hôtels existants restent toujours en dessous de la norme requise. En conséquence, nous avons le regret de vous informer que la CAF a pris la décision » de révoquer « l’approbation d’un match pour l’utilisation du stade Huye (Huye) lors des éliminatoires de la phase de groupes de la Coupe d’Afrique des Nations Côte d’Ivoire 2023, journée 4.

En raison de la proximité du match, imposer le Stade de l’Amitié Général Mathieu Kérékou à Cotonou (Bénin) accueille le groupe de la CAN Côte d’Ivoire 2023 4e jour de match des éliminatoires de l’étape – Groupe L – Rwanda contre Bénin« , a annoncé la CAF dans une lettre adressée aux Fédérations béninoise et rwandaise.

Une décision fustigée par la Ferwafa (Fédération rwandaise de football) qui met déjà la pression sur l’instance faîtière du foot africain pour faire plier l’administration de Patrice Motsepe. Elle prépare un appel pour contester la décision de la CAF d’ordonner au Rwanda de disputer les deux matchs de qualification contre le Bénin à Cotonou. « Nous discutons des possibilités de faire appel », a déclaré Olivier Mugabo, président de la Ferwafa.

En attendant de connaitre la suite de ce dossier, Rwandais et Béninois se retrouveront ce mardi après-midi (17 heures GMT+1) au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou, pour la bataille Guépards vs Amavubi, comptant pour la troisième journée des éliminatoires de la CAN 203. Une rencontre décisive pour les deux équipes, en quête de victoire pour se relancer.