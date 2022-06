CAN 2023 (Q): bloqué à Barcelone, le Gabon demande un report, la RDC refuse

Bloqué à Barcelone en Espagne en raison d’un problème technique de son vol, à quelques heures du match contre la RDC, le Gabon a demandé un report de la rencontre. Une requête rejetée par la partie congolaise.

Première défaite dans ces éliminatoires de la CAN 2023 pour le Gabon? Adversaire de la RDC dans le groupe I, les Panthères défient les Léopards ce samedi (16h GMT) à Kinshasa pour le compte de la première journée des phases qualificatives. Mais à quelques heures du coup d’envoi, la délégation gabonaise est toujours en Espagne. En effet, le vol parti de Paris qui devrait ramener les joueurs dans la capitale congolaise est bloqué depuis 24 heures à Barcelone. En cause, un problème technique de l’aéronef et une autorisation de décollage qui tarde à être délivrée par les autorités locales. Une situation qui pourrait faire rater le match aux Gabonais qui seront ainsi déclarés perdant sur tapis vert.

«Depuis ce matin, la compagnie tente de trouver une solution alternative pour permettre à l’équipe nationale de rallier Kinshasa avec un autre appareil. Malheureusement, il se pose toujours le problème d’autorisation. L’affréteur multiplie tous les scénarios possibles pour trouver une issue favorable», a expliqué vendredi la Fédération gabonaise (Fegafoot) qui a demandé le report de la rencontre. «Devant cette situation, la Fegafoot a adressé une correspondance à la CAF pour solliciter le report du match de 24 h. Selon l’instance faîtière du football africain, une telle option doit avoir l’aval de la fédération sœur du Congo (Fecofa, ndlr).»

Une requête rejetée d’emblée par la partie congolaise. La Fecofa qui s’est toujours plaint du manque de communication des Panthères depuis l’affaire l’affaire Guelor Kanga a dit niet à son homologue gabonais. «La Fecofa vient de rejeter cette demande qui lui a été adressée par le département des compétitions de la CAF. La Fegafoot se fera le devoir de communiquer avec des éléments factuels au cas où la situation connaîtrait une autre tournure», a écrit la Fédération congolaise dans un communiqué. Condamnant ainsi la sélection gabonaise ? Réponse dans quelques heures……