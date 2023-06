CAN 2023 (Q)/Bénin vs Sénégal: les Lions de la Téranga attendus à Cotonou ce jeudi

-Publicité-

Adversaires des Guépards du Bénin pour le match de la cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2023 prévu ce samedi, les Lions de la Téranga du Sénégal sont attendus à Cotonou, jeudi.

Le Sénégal affronte le Bénin, samedi prochain, au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Un match comptant pour la cinquième journée des phases qualificatives de la CAN 2023. Déjà qualifiés et assurés de finir premiers du groupe L, les Lions de la Téranga vont croiser les crampons avec une équipe béninoise, deuxième au classement, à égalité de points avec le Mozambique (3è), dont une victoire face aux champions d’Afrique en titre la rapprocherait de la qualification pour la phase finale qui aura lieu en Côte d’Ivoire.

Une rencontre sans enjeu donc pour les Sénégalais, qui n’entendent cependant pas faire de cadeaux à leur hôte béninois. « Notre objectif est de préparer la cinquième journée contre le Bénin, qui est très importante pour nous car elle nous permettra de continuer à progresser et de donner du temps de jeu à certains joueurs qui s’entraînent bien mais qui n’ont pas encore eu l’occasion de commencer un match », a d’ailleurs assuré le sélectionneur national, Aliou Cissé, lui qui compte donc profiter de cette opportunité pour faire tourner son effectif.

En rassemblement à Dakar depuis une semaine pour la préparation de cette bataille des fauves, les Lions sénégalais devraient rallier la capitale béninoise ce jeudi 15 juin. Sadio Mané et ses coéquipiers sont en tout cas attendus demain à Cotonou, à 48 heures de leur confrontation avec les Guépards. Une rencontre que ne disputeront pas le milieu de terrain Pape Matar Sarr (Tottenham) et l’arrière gauche Fodé Ballo-Touré (AC Milan), blessés et forfaits.

