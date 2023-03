CAN 2023 (Q)-Bénin vs Rwanda: la pré-liste des Amavubi pour dompter les Guépards

Le sélectionneur national du Rwanda, Alos Ferrer, a dévoilé ce vendredi une liste élargie à 30 joueurs pour la double confrontation face au Bénin, comptant pour les éliminatoires de la CAN 2023.

Dans une semaine, les pelouses africaines vibreront au rythme des éliminatoires de la CAN 2023 (reportée à 2024) en Côte d’Ivoire. Plusieurs rencontres sont en effet prévues, comptant pour les 3è et 4è journées des phases qualificatives.

Egalement de la partie, le Rwanda affrontera le Bénin les 22 et 27 mars prochains. Les Amavubi se déplaceront au stade Général Mathieu Kérékou pour essayer de dompter les Guépards, avant de recevoir les félins béninois à domicile cinq jours plus tard.

Pour cette double échéance, le sélectionneur du Rwanda, Alos Ferrer, a fait appel à un groupe élargi à 30 joueurs. Un effectif constitué à majorité de pensionnaires évoluant dans le championnat local. On note notamment la présence de Muhadjiri Hakizimana (Police FC), Olivier Niyonzima (AS Kigali), Jean Bosco Ruboneka (APR FC) et Faustin Usengimana (Al Qasim SC).

Troisième du groupe L devant son adversaire béninois, le Rwanda n’a pas non plus connu un meilleur départ dans ce tour éliminatoire. Les Amavubi restent sur deux sorties sans victoire, battus par le Sénégal (0-1), et neutralisés par le Mozambique (1-1).

Liste des joueurs convoqués

Gardiens : Olivier Kwizera (Al Kawlab), Pierre Ishimwe (APR) et Fiacre Ntwari (AS Kigali)

Défenseurs : Clément Ishimwe (APR), Abdul Rwatubyaye (Rayon Sports), Elie Ganijuru (Rayon Sports), Ally Serumogo (Kiyovu), Emmanuel Imanishimwe (FAR Rabat), Christian Ishimwe (APR), Thierry Manzi (AS Kigali), Ange Mutsinzi (Jerv) et Aimable Nsabimana (Kiyovu)

Milieux de terrain : Bonheur Mugisha (APR), Djihad Bizimana (Dienze), Simeon Iradakunda (Gorilla), Steve Rubanguka (Zimbru), Ally Niyonzima (Bumamaru), Yolk Rafael (Gefle IF), Kevin Muhire (Al Yarmouk), Hakim Sabaho (Lille) et Hadji Iraguha (Rayonne Sports)

Attaquants : Fred Muhozi (Kiyovu), Moise Nyarugabo (AS Kigali), Gilbert Mugisha (APR), Meddie Kagere (Singida Big Stars), Beinvenue Mugisha (Kiyovu), Yannick Bizimana (APR), Didier Mugisha (Police FC) et Glen Bizimana (Victoria Resport).