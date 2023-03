CAN 2023 (Q)/Bénin: Gernot Rohr sait comment battre le Rwanda

Le sélectionneur du Bénin, Gernot Rohr, était ce mardi en conférence de presse, à la veille de la 4è journée des éliminatoires de la CAN 2023 face au Rwanda. Et le coach des Guépards a assuré que les siens feront tout pour ramener les trois points de cette partie.

Le Bénin joue ce mercredi son destin dans les éliminatoires de la CAN 2023 (reportée à 2024) en Côte d’Ivoire. Les Guépards affrontent le Rwanda demain après-midi au stade Pelé Kigali, à l’occasion de la quatrième journée des phases qualificatives. Dos au mur dans le groupe L avec un seul point pris en trois sorties, les béninois doivent absolument arracher la victoire face aux Amavubi pour continuer à espérer se qualifier pour la phase finale.

En conférence de presse d’avant-match cet après-midi, le sélectionneur Gernot Rohr s’est longuement prononcé sur cette bataille entre les Guépards et les Guêpes. Tenus en échec la semaine dernière, les Béninois avaient cependant montré un meilleur visage avec plusieurs occasions créées. Une petite révolution qui avait d’ailleurs conduit au but égalisateur signé Steve Mounié. Et pour Rohr, ses poulains sont déterminés à reproduire ce scénario et gagner ce match.

« La clé du match ? Si on refait la même deuxième partie que le match aller, je pense qu’on pourra espérer un bon résultat », a confié le Franco-allemand qui assure cependant que ses hommes feront tout empocher les trois points de cette partie, quelque soit le scénario.

Gernot Rohr a également évoqué le cas de l’attaquant brestois, Steve Mounié, entré en seconde période contre les Rwandais, la semaine dernière. Et l’entraîneur de 69 ans a confié que son joueur ne sera pas non plus titulaire pour ce match retour. « Sa blessure est ok. Mais s’il joue un match il aura besoin d’une petite semaine pour jouer avec son club Brest qui joue le maintien. Son club n’a pas voulu le laisser. Mais avec négociations, nous avons obtenu qu’il joue 30min« , a-t-il expliqué.