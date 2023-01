CAN 2023 (Q): avec le Burkina Faso et sans le Bénin, la liste des pays privés de matchs à domicile

La Confédération africaine de football a dévoilé sa liste actualisée des stades homologués pour abriter les rencontres des 3è et 4è journée des éliminatoires de la CAN 2023 (reportée à 2024). Et le Bénin avec son stade Général Mathieu Kérékou fait partie de la liste.

Dans un peu plus d’un mois reprendront les éliminatoires de la CAN 2023 (reportée à 2024) en Côte d’Ivoire. Les troisième et quatrième journées des phases qualificatives du tournoi auront en effet lieu en mars prochain. Et la Confédération africaine de football s’affaire déjà pour la bon déroulement de ce marathon de foot sur ce continent.

A cet effet, l’instance faîtière a adressé une note circulaire à toutes ses associations membres pour leur faire part des stades homologués pour abriter les différents matchs. Dans le document, on remarque les bons élèves dont l’Egypte avec six stades tous aux normes internationales, l’Algérie, la Guinée Equatoriale ou encore le Bénin avec son stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou.

La note révèle par contre que plusieurs pays engagés dans ces éliminatoires n’ont pas d’enceinte sportive homologuée. Dans le lot, on retrouve la RD Congo, la Guinée, le Burkina Faso, la Gambie, la Guinée Bissau, le Cap-Vert, le Niger, la Centrafrique, le Rwanda et le Burundi. Ces sélections livreront leur match à domicile de la 3ème et 4ème journées à l’extérieur si rien ne change.

Selon le communiqué de la CAF, les pays non en règle doivent indiquer à l’institution basée au Caire le lieu dans lequel ils envisagent de délocaliser leur match, au plus tard le 7 février. Ils peuvent aussi tenter d’obtenir une homologation de leur stade à la dernière minute en envoyant un rapport de pré-inspection d’ici au 10 février.

Le stade Olembe n'est pas retenu par la @CAF_Online comme enceinte pouvant abriter les éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 pour ce mois de Mars. La @FecafootOfficie a le choix entre 4 stades (voir le doc👇) pour abriter le match des @LIndomptables.#laCHOUAMETTEinfos pic.twitter.com/DPze9Br8kj — Marc Leonel CHOUAMO (@MarcCHOUAMO) January 31, 2023

La liste des pays ne disposant pas d’un stade homologué pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2023 :

RD Congo

Guinée

Burkina Faso

Gambie

Guinée Bissau

Cap-Vert

Niger

Centrafrique

Rwanda

Burundi

Liberia

Botswana

Ethiopie

Eswatini

Lesotho

Mozambique

Namibie

Sao-Tomé

Sierra leone

Soudan

Soudan du Sud

Ouganda

Zimbabwe (non engagé)

Kenya (non engagé)