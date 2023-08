CAN 2023 (Q): avec Aubameyang, la liste du Gabon face à la Mauritanie

-Publicité-

Le sélectionneur national du Gabon, Patrice Neveu, a dévoilé sa liste des joueurs retenus pour le match contre la Mauritanie en septembre prochain, comptant pour la 6è journée des éliminatoires de la CAN 2023. Un groupe de 26 Panthères avec Pierre Emerick Aubameyang.

Le Gabon joue en septembre prochain sa qualification pour la phase finale de la CAN 2023 (reportée à 2024) en Côte d’ivoire. Les Panthères affronteront la Mauritanie le 9 septembre, à l’occasion de la sixième journée des éliminatoires. Logés dans un groupe I très serré où les quatre locataires peuvent encore se qualifier, les Gabonais doivent impérativement éviter la défaite face aux Mourabitounes pour ne pas faire une croix sur cette compétition africaine.

Pour ce choc décisif, le sélectionneur Patrice Neveu a dévoilé sa liste des joueurs retenus. Le technicien français a fait appel à 26 Panthères avec Pierre Emerick Aubameyang. Les autres cadres de l’effectif dont Mario Lemina, Denis Bouanga, Aaron Boupendza ou encore Jim Allevinah sont également sélectionnés.

- Publicité-

« Les Mauritaniens ont des failles »

« Je connais bien la Mauritanie pour avoir exercé là-bas pendant 3 ans. Imprenables ? Non les mauritaniens ont des failles », a déclaré Patrice Neveu en conférence de presse ce vendredi. Bien qu’il ait fléchi contre la RDC à Franceville en juin dernier, l’ancien sélectionneur des Léopards promet la qualification au peuple gabonais. « Quoi qu’il se passe, on doit se qualifier. On va tout mettre pour chercher la qualification », a-t-il promis. A noter que le groupe séjournera à Paris avant de rallier Franceville. 10 jours avant le match, le nombre des joueurs sera réduit à 23..

La liste complète des 26 joueurs retenus :

Gardiens (3) :

Jean-Noël Amonome

Anthony Mfa Mezui

- Publicité-

Nouby Fotso

Défenseurs (9) :

Bruno Ecuele Manga

Anthony Oyono

- Advertisement -

Aaron Appidangoye

Sidney Obissa

Alex Moussounda

Michel Mboula

Akue Assoumou

Johann Obiang

Jacques Ekomie

Milieux (7):

Mario Lemina

Louis Autchanga

David Sambissa

Martinsson Ngouali

Medwin Biteghe

Didier Ibrahim Ndong

Attaquants (7) :

Denis Bouanga

Aaron Boupendza

Allan Do Marcolino

Shavy Babicka

Jim Allevinah

Pierre-Emerick Aubameyang

Orphée Mbina

Articles similaires