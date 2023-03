CAN 2023 (Q): avant Mali-Gambie, les Aigles réclament des primes impayées

Les joueurs maliens ont refusé de participer à la séance d’entrainement de cet après-midi pour réclamer des primes impayées, alors que les Aigles affrontent la Gambie, vendredi, en éliminatoire de la CAN 2023, informe Sport News Africa.

Les Maliens ont connu un excellent début de parcours en remportant successivement les rencontres contre le Congo (4-0) et le Soudan du Sud (3-1) lors des deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2023. Et les Aigles affrontent la Gambie ce vendredi 24 mars à Bamako, à l’occasion de la troisième journée. Un nouveau défi pour les hommes du sélectionneur Eric Chelle qui se rapprocheraient de la qualification en cas de succès.

Mais à 24 heures du jour J, une affaire de primes impayées secoue le nid des Aigles. En effet selon les informations de Sport News Africa, les joueurs ont refusé de prendre part à la séance d’entrainement de ce jeudi pour réclamer leurs sous. Une situation qui perdure depuis des mois, selon le journal qui informe qu’il s’agit du reliquat de la qualification en huitièmes de finale de la CAN 2021.

En conférence de presse mercredi, le défenseur Boubacar Kiki Kouyaté a d’ailleurs dénoncé la gestion de cette affaire de prime par les autorités de tutelles. «Je ne vais pas mentir, on avait des primes à payer. On n’a toujours pas encore reçu les primes», a-t-il balancé sans ménagement. Le match de demain face aux Scorpions est donc menacé.