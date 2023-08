CAN 2023 (Q)-6è journée: date, lieu et heure du choc Mozambique-Bénin

A un mois de la rencontre entre le Mozambique et le Bénin, la CAF a communiqué aux fédérations des deux pays la date, le lieu et l’heure de la confrontation. Les deux équipes vont s’affronter dans le cadre de la 6è journée des éliminatoires de la CAN 2023.

Le choc tant attendu entre le Bénin et le Mozambique dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2023 s’annonce comme une véritable finale pour le groupe L. Cette rencontre désignera l’équipe qui accompagnera le Sénégal en Côte d’Ivoire pour la phase finale de la compétition africaine de football.

La Confédération Africaine de Football a dévoilé la date et le lieu du match décisif entre les Guépards et les Mambas. Le face-à-face Mozambique – Bénin aura lieu le samedi 9 septembre 2023 à l’Estádio Nacional do Zimpeto, et le coup d’envoi est programmé à 13h GMT.

Pour le Bénin, cette rencontre représente une chance de prendre sa revanche sur le Mozambique. Lors de la deuxième journée des éliminatoires, les Béninois avaient subi une défaite à domicile sur le score de 1-0. A présent, les hommes de Gernot Rohr sont dans l’obligation de remporter ce match s’ils aspirent à disputer la CAN 2023 prévue en janvier-février 2024 en Côte d’Ivoire.

Le match Mozambique – Bénin constitue la sixième et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023, et les deux équipes vont tout donner pour atteindre l’objectif tant convoité de participer à cette prestigieuse compétition continentale. La pression sera donc à son comble lors de ce duel décisif.

