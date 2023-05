CAN 2023 (Q)-5è journée: la liste élargie de l’Afrique du Sud avec Percy Tau

-Publicité-

Le sélectionneur Sud-africain, Hugo Broos, a dévoilé ce mardi, sa liste préliminaire des joueurs retenus pour la cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2023 face au Maroc. Un groupe de 31 Bafana Bafana avec l’attaquant d’Al Ahly, Percy Tau.

La Fédération d’Afrique du Sud de football association (SAFA) a publié dans un communiqué sur son compte Twitter, la liste des joueurs convoqués pour affronter le Maroc en juin prochain, dans le cadre de la cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2023.

Le sélectionneur des Bafana Bafana, Hugo Broos, a fait appel à 34 joueurs qui participeront à un stage de préparation qui débutera le 31 mai prochain. La SAFA précise que l’équipe préliminaire sera réduite à 23 joueurs au début du mois prochain, lorsque Broos annoncera sa liste finale pour le match très attendu face aux Lions de l’Atlas.

Le match entre l’Afrique du Sud et le Maroc (groupe K), se déroulera le samedi 17 juin au FNB Stadium à Johannesburg. Les deux équipes sont déjà qualifiées. Pour rappel, la 34e édition de la CAN 2023 se tiendra du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d’Ivoire, dans cinq villes : Abidjan, Bouaké, Korhogo, San-Pédro et Yamoussoukro. Le tirage au sort de la phase finale aura lieu le jeudi 12 octobre 2023.

La liste élargie de l’Afrique du Sud:

