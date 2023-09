CAN 2023 (Q): 3 nouveaux qualifiés attendus, le programme de ce jeudi

-Publicité-

Découvrez les rencontres au programme ce jeudi, comptant pour la sixième journée des éliminatoires de la CAN 2023. Pas moins de 5 affiches sont au menu.

Démarrée mercredi avec le match sans enjeu entre la Libye et la Guinée Equatoriale (1-1), la sixième et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023 se poursuit ce jeudi. Pas moins de cinq rencontres sont au programme à travers les pelouses africaines.

A 18 heures (GMT+2), l’Angola défiera Madagascar à Lubango. Une victoire des Palencas Negras leur assurerait directement la qualification pour la phase finale du tournoi, sans avoir à se soucier de l’issue de Ghana-Centrafrique. Déjà éliminés, les Barea tenteront de quitter ces phases qualificatives sur une note positive.

- Publicité-

Trois rencontres sont au programme à 21 heures (GMT+2). A Marrakech au Maroc, le Niger croisera les crampons avec l’Ouganda. Troisièmes du groupe F, les Cranes doivent prendre le dessus sur le Mena et espérer une victoire écrasante de l’Algérie face à la Tanzanie pour être du voyage en Côte d’Ivoire. Les autres affiches du jour mettront aux prises la Tunisie au Botswana et l’Algérie à la Tanzanie.

Le programme de jeudi (heure en GMT+2):

18h, Angola-Madagascar (Groupe E), Lubango

18h, Ghana-Centrafrique (Groupe E), Kumasi

21h, Niger-Ouganda (Groupe F), Marrakech (Maroc)

21h, Tunisie-Botswana (Groupe J), Radès

21h, Algérie-Tanzanie (Groupe F), Annaba

Articles similaires