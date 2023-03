CAN 2023 (Q): 26 Palencas Negras de l’Angola à l’assaut du Ghana

Le sélectionneur de l’Angola, Pedro Gonçalves, a publié un groupe de 26 Palencas Negras pour les matchs de la troisième et quatrième journée des éliminatoires de la CAN 2023 contre le Ghana.

L’Angola défie le Ghana les 23 et 27 mars 2023 dans une double confrontation. Ceci, pour le compte des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2023. A quelques semaines de ce rendez-vous décisif, le sélectionneur des Palencas Negras, Pedro Gonçalves, a fait appel à 26 joueurs.

Dans ce groupe composé de 3 gardiens de but, 7 défenseurs, 7 milieux de terrain et 9 attaquants., on retrouve les éternels habitués dont Helder Costa, Pedro Miguel ou encore Manuel Cunha. Trois nouvelles têtes rejoignent également la famille.

Il s’agit du vétéran gardien du but de Casa Pia AC (D1 Portugal), Ricardo Batista (36 ans), de Manuel Keliano (milieu de Primeiro de Agosto) et Bruno Paz qui joue à Konyaspor, en première division turque.

Victorieux de la République centrafricaine (2-1) avant de faire un nul contre Madagascar (1-1), l’Angola partage la tête du groupe E avec les Black Stars qui comptent également quatre points en deux sorties.

Liste complète des joueurs convoqués

Gardiens de but

Adilson Da Cruz

Aldo Monteiro

Ricardo Batista

Défenseurs

Buatu Jonathan

Eddie Afonso

Gigli Ndefe

Kialonda Gaspar

Manuel Cunha

Nùriu Fortuna

Pedro Francisco

Milieux de terrain

Alfredo Ribeiro

Benedito Mukendi

Bruno Paz

Manuel Cafumana

Manuel Keliano

Pedro Miguel

Valdomiro Lameira

Attaquants

Agostino Paciência

Deivi Vieira

Helder Costa

Jacinto Dala

Lucas João

M’bala Nzola

Manuel Afonso

Nelson Da Luz

Zito Luvumbo