CAN 2023: « pourquoi pas la gagner? », Sadio Mané affiche ses ambitions

Vainqueur de la précédente édition avec le Sénégal, Sadio Mané rêve de soulever le trophée de la Coupe d’Afrique des Nations pour la deuxième fois consécutive, alors que la 34è édition du tournoi africain se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d’Ivoire.

Auteur de son 100è cape avec le Sénégal, un chiffre atteint lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, Sadio Mané a reçu les honneurs de ses coéquipiers à son retour à Al Nassr en Arabie Saoudite. Le club de Riyad a en effet célébré avec faste ce record de son attaquant, avec un gâteau en l’honneur de l’ancien de Liverpool.

Arborant un large sourire,le champion d’Afrique en titre a exprimé sa joie et sa fierté d’atteindre la barre des 100 sélections. « Honnêtement, je suis content, en même temps je suis fier d’atteindre la barre des 100 sélections. Et j’espère bien d’autres, et pourquoi pas gagner la prochaine CAN ? », a lancé le Lion, démontrant sa détermination pour les futurs défis.

🎬 " سااااديو .. سااااديو .. سااااديو 🗣️ "



نجــوم #العالمي يحتفلـون بزميلهم ساديو ماني 🤩

بمناسبة وصوله لـ 100 مباراة دولية مع منتخب السنغال 🇸🇳 pic.twitter.com/4HLmRUMCfk — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) November 23, 2023

Logé de le groupe C, le Sénégal a hérité du Cameroun, de la Guinée et de la Gambie. Des adversaires qui ne feront sans doute pas de cadeaux aux poulains d’Aliou Cissé qui semblent en méforme en ces veilles de la compétition continentale. En témoigne la récente prestation mitigées des Sénégalais, avec une victoire en match amical contre le Cameroun en octobre dernier à Lens (1-0), mais aussi un match nul contre le Togo (0-0) et une défaite contre l’Algérie (0-1).

Avec une CAN qui s’annonce difficile, avec le Maroc, l’Algérie et le Nigéria qui ambitionnent de repartir avec la couronne tant convoitée, la bande à Sadio Mané doit changer de fusil d’assaut pour espérer conserver leur trône dans cette compétition, où seuls l’Egypte et le Cameroun ont jusqu’à présent réussi cet exploit. Pour rappel, la CAN 2023 aura lieu du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d’Ivoire.