CAN 2023: Onana et Mané titulaires, les compos officielles de Sénégal-Cameroun

Le Sénégal et le Cameroun s’affrontent ce jeudi soir (18 heures, GMT+1) au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro, dans le cadre de la 2è journée du groupe C à la CAN 2023. Les onze entrants des deux équipes sont tombées.

C’est un choc attendu par tout le contient. Le Sénégal affronte le Cameroun ce vendredi dans le cadre de la deuxième journée du groupe C à la CAN 2023. Un match à enjeu entre les deux géants africains.

Tombeurs de la Gambie (3-0) lundi dernier, les Lions de la Téranga se qualifieront pour les huitièmes de finale en cas de victoire ce soir. Tenus en échec par la Guinée (1-1) lors de la première journée, les Lions Indomptables doivent arracher les trois points de la partie pour se relancer.

Les compos officielles des deux équipes:

Compo officielle du Sénégal :

Mendy, Koulibaly, Krépin Diatta, Diallo, Jakobs, Lamine, Pape Sarr, Pape Gueye, Ismaila Sarr, Habib Diallo, Sadio Mané

Compo officielle du Cameroun :

Onana, Tolo, Tchato, Wooh, Castelletto, Neyou, Kemen, Zambo, Ngamaleu, Magri, N’koudou