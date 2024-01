CAN 2023 : « On va attaquer pour gagner », Gasset s’exprime à quelques heures du match

-Publicité-

À quelques heures du match contre la Guinée Équatoriale, le Sélectionneur de la Côte d’Ivoire, Jean-Louis Gasset, accompagné de son défenseur Evan Ndicka, a tenu une conférence de presse préalable à la rencontre.

Engagé dans cette 34ᵉ édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2023), le technicien français se veut rassurant malgré la difficulté à accepter la défaite face au Nigeria. En effet, il a expliqué que le groupe a mis un jour pour assimiler le résultat et a souligné l’importance de l’ouverture du score dans un match crucial. Malgré la complexité de la situation face au Nigeria, Gasset encourage son équipe à oublier et à se concentrer sur le prochain défi.

Confiante en son équipe, la Côte d’Ivoire aborde le match contre la Guinée Équatoriale avec l’objectif de gagner devant son public. Gasset a exprimé sa confiance dans le groupe, soulignant le retour de joueurs clés tels que Sébastien Haller et Simon Adingra. De plus, il a mentionné que la défaite contre le Nigeria a mis en lumière la nécessité d’être plus efficace devant le but et a souligné l’importance de marquer rapidement.

Le Sélectionneur a analysé le style de jeu de la Guinée Équatoriale, la décrivant comme une équipe solide et bien organisée, notamment sur le côté gauche. Il a affirmé que son équipe est consciente de la tâche qui l’attend et qu’elle attaquera le match avec l’intention de gagner. Actuellement classés 3ᵉ dans le Groupe A, les Ivoiriens ont leur destin entre leurs mains et visent la qualification en cas de victoire.