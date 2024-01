CAN 2023: « Nous pouvons le faire », Didier Drogba avant Côte d’Ivoire-Sénégal

-Publicité-

L’ancien capitaine des Eléphants, Didier Drogba, pense que les siens peuvent battre le Sénégal alors que les Ivoiriens affrontent les Lions de la Téranga lundi prochain, en huitième de finale de la CAN 2023.

Après les phases de poule, riche en spectacle et en émotion, place désormais au second tour de la CAN 2023. Les phases à élimination directe démarrent ce weekend avec plusieurs affiches choc. Egalement de la partie après sa qualification in extrémis, la Côte d’Ivoire va affronter le Sénégal. Un choc contre le tenant du titre prévu lundi prochain au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro.

Un nouveau défi pour les Eléphants qui doivent prendre le dessus sur les Lions de la Téranga pour atteindre les quarts de finale. Mais avec cette équipe ivoirienne qui sort des phases de groupe avec deux cinglantes défaites, contre le Nigéria (0-1) et la Guinée Equatoriale (0-4), difficile de voir la bande à Serge Aurier dépasser les huitièmes de finale.

Mais dans le camp de la Séléfanto, on garde espoir. Ancienne gloire ivoirienne, Didier Drogba pense que ses jeunes frères ont les armes pour venir à bout des Lions sénégalais. Malgré la qualité de l’équipe adverse, qui a réalisé un sans faute au premier tour, le double Ballon d’Or croit dur comme fer que son équipe viendrait à bout des coéquipiers de Sadio Mané.

« Cette équipe du Sénégal n’est jamais facile à jouer. D’autant plus qu’ils sont tenants du titre. Ils arrivent avec beaucoup de certitude. Leurs premiers matchs, les ont permis de montrer au continent que ce sont eux les champions en titre. Donc ils arrivent avec beaucoup d’assurance. Ils ont la chance d’avoir les onze de départ voire un plus de joueurs qui sont quasiment titulaires dans leurs clubs respectifs. Ça aide au niveau de la confiance. Et d’avoir un coach un peu serein qu’Aliou Cissé, ça contribue aussi aux résultats« , a déclaré Didier Drogba dans des propos relayés par Africafootunited. Avant d’ajouter: « Nous pouvons le faire ».