CAN 2023: « Nous avons les moyens de les battre », la Guinée Equatoriale prévient le Nigéria

Adversaire du Nigéria dans le groupe A à la CAN 2023, le Nzalang Nacional ne craint pas les Super Eagles qu’il assure battre, alors que la Guinée Equatoriale affronte la bande à Victor Osimhen ce dimanche

C’est un Juan Micha Obiang très confiant qui s’est présenté à la presse ce samedi. Face aux journalistes pour la traditionnelle conférence de presse avant le choc contre le Nigéria, dimanche, comptant pour la première journée du groupe A de la CAN 2023, le sélectionneur de la Guinée Equatoriale a assuré que les siens vont mettre les moyens qu’il faut pour arracher la victoire face aux Super Eagles.

« Pour chaque tournoi, il y a une nouvelle réalité. Nous allons mettre plus d’efforts pour battre le Nigeria. C’est un adversaire coriace mais nous avons les moyens de les battre » a déclaré Micha Obiang. Felipe Ovono, gardien de but de la Guinée équatoriale, a aussi affiché son optimisme avant cette rencontre déséquilibrée, au moins sur le papier.

« Je pense que comme l’entraîneur l’a dit, il y a une différence entre la CAN 2021 et celle-ci. Nous sommes venus ici pour montrer que nous avons la capacité. Nous avons battu l’Algérie en 2021 , nous nous sommes bien préparés pour battre nos adversaires dans cette compétition », a-t-il affirmé.

Felipe Ovono met en garde Victor Osimhen

Le gardien de but Equato-guinéen a également tenu à envoyer un message fort aux attaquants adverses, assurant qu’il compte garder ses cages inviolées. « Le football en Afrique est différent. c’est basé sur le physique, c’est rugueux, il n’y a pas de pression que je ressente, je vais savourer mon jeu. Je vais donner le meilleur de moi-même pour arrêter les attaquants nigérians», a-t-il conclu.

Pas épargné par les blessures, à l’instar de la plupart des sélections à cette compétition, le Nigéria sera privé des attaquants Victor Boniface et Umar Sadiq. Des absents de taille certes, mais les Super Eagles disposent encore de poids lourds en attaque dont Victor Osimhen, Ademola Lookman, Samuel Chukwueze ou encore Terem Moffi et Paul Onuachu. Pour rappel, le match Nigéria vs Guinée Equatoriale est prévu demain après midi au stade Alassane Ouattara d’Ebimpé, à partir de 15 heures (GMT+1).

