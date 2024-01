CAN 2023: « Notre principe, c’est de bien débuter », Jean-Louis Gasset avant CI vs Guinée-Bissau

-Publicité-

Hôte de la CAN 2023, la Côte d’ivoire veut prendre les trois points de la victoire face au Guinée-Bissau samedi pour bien démarrer sa compétition, a assuré son sélectionneur Jean-Louis Gasset ce vendredi en conférence de presse.

Prévu du 13 janvier au 11 février 2024, la CAN 2023 s’ouvre ce samedi avec un choc entre la Côte d’ivoire et la Guinée-Bissau. Un défi surtout pour les Éléphants, hôtes de la compétition, qui doivent arracher la victoire pour bien démarrer leur tournoi et également envoyer un signal à la concurrence.

En conférence de presse d’avant-match ce vendredi, le sélectionneur Jean-Louis Gasset a évoqué ce premier test face aux Djurtus. Et le technicien français a indiqué que l’objectif est de repartir avec la victoire.

« C’est une équipe qui a battu le Nigeria. On vient de regarder les derniers matchs. Ils ont un joueur comme Mama Baldé, qui était à Troyes et actuellement à Lyon. Ils ont également des joueurs extérieurs rapides… C’est une équipe qui aime subir et contrée. Il faut une maîtrise technique et une bonne finition », a déclaré Louis Gasset aux journalistes.

Le tacticien de 70 ans insiste sur l’efficacité devant les buts. « Un match reste un match. Il n’y a plus de petites équipes. Si on gagne le match par un score fleuve, ça veut dire qu’on a bien fait. Notre principe c’est de bien débuter en respectant notre consigne. Ils sont très dangereux dans les contres. Il faut dominer notre sujet et finir nos actions tout en étant bon techniquement », a-t-il ajouté.

Avant d’annoncer le forfait de Sébastien Haller pour le compte du premier match: « Sébastien Haller ne sera pas dans le groupe pour le premier match. Entre le 1er et le 2e match, il y a 5 jours. Nous verrons. Je suis très objectif avec Sébastien Haller et Simon Adingra. » Pour rappel, le match Côte d’ivoire vs Guinée-Bissau est prévu ce samedi au stade Alassane Ouattara, à partir de 21 heures (GMT+1).