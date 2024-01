CAN 2023: « Notre objectif est de ne pas décevoir », Baciro Candé avant Côte d’ivoire vs Guinée-Bissau

-Publicité-

Le sélectionneur de la Guinée-Bissau, Baciro Candé, était vendredi en conférence de presse à Ebimpé. Et le coach des Djurtus a évoqué le choc contre la Côte d’ivoire ce samedi, en ouverture de la CAN 2023.

Prévu du 13 janvier au 11 février 2024, la CAN 2023 s’ouvre ce samedi avec un choc entre la Côte d’ivoire et la Guinée-Bissau. Un défi surtout pour les Éléphants, hôtes de la compétition, qui doivent arracher la victoire pour bien démarrer leur tournoi et également envoyer un signal à la concurrence. Mais également pour les Djurtus qui rêvent de faire mieux que lors de leur participations aux trois dernières éditions. Ce qui passe bien entendue par un bon résultat face aux Eléphants, donnés favoris pour ce premier match de la compétition africaine.

Un gros défi pour le sélectionneur Baciro Candé qui rêve de battre les géants ivoiriens pour se rapprocher de leur objectif: celui de se qualifier pour les huitièmes de finale pour la première fois dans ce tournoi africain. « La Guinée Bissau n’a jamais atteint les 8èmes de finale mais cette fois notre objectif est de ne pas décevoir. Nous avons une équipe technique. Nous ferons tout pour aller au-delà des matches de groupe, pourquoi pas gagner la coupe », a déclaré le technicien de 56 ans à la presse.

Selon l’ancien défenseur bissau-guinéen, pour gagner, il faut être costaud sur tous les plans. À ce niveau, il reconnaît ses limites : « Nous sommes une sélection jeune par rapport à nos adversaires, nous avons des limites mais nous jouerons notre football, pour donner le meilleur de nous-mêmes, pour avoir des performances……….

La Côte d’Ivoire a de très grands joueurs mais nous serons là. Ne vous fiez pas aux résultats des matches de préparation, l’essentiel et ce qui compte, ce sont les matches de la CAN », a-t-il conclu. Pour rappel, le match Côte d’ivoire vs Guinée-Bissau est prévu ce samedi au stade Alassane Ouattara, à partir de 21 heures (GMT+1).