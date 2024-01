CAN 2023, Nigéria: José Peseiro s’attend à un match difficile contre le Cameroun

-Publicité-

Le sélectionneur du Nigéria était ce vendredi en conférence de presse à Abidjan en Côte d’Ivoire. Et José Peseiro a évoqué le match contre le Cameroun, samedi, en huitième de finale de la CAN 2023.

C’est une finale avant l’heure. Le Nigéria et le Cameroun s’affrontent ce samedi au stade Le Félicia à Abidjan. Un choc comptant pour les huitièmes de finale de la CAN 2023. Peu convaincant en phase de groupe, avec deux équipes qui ont fini à la deuxième place, les Super Eagles et les Lions Indomptables doivent désormais montrer leur vrai visage pour espérer atteindre les quarts de finale.

En conférence de presse ce vendredi, à la veille de ce duel des champions d’Afrique, le sélectionneur nigérian, José Peseiro, dit s’attendre à un match difficile avec deux équipes déterminés à dépasser cette première étape des phases à élimination directe.

« C’est un match difficile, bien sûr. Ce match, je pense que c’est les 8 titres d’Afrique. Les 8 titres. Vous le savez. La responsabilité, c’est un match historique. Contre une grande équipe. Et le Cameroun joue contre une grande équipe aussi. Vous savez ce que vous devez faire. Vous voulez battre le Cameroun« , a expliqué le technicien portugais dans des propos relayés par Africatopsport.

« Vous ne voulez pas de buts concrets. Au moins, vous voulez en marquer un. Et passer. Pour cela, vous devez jouer avec le même enthousiasme. La même demande, l’entraînement, la concentration. Le maximum de sacrifice. Pour courir, pour lutter. Pour jouer. Et pour l’apprécier aussi », a-t-il ajouté. Rendez-vous demain soir à partir de 21 heures (GMT+1) pour le dénouement.