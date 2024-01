CAN 2023 Nigéria-Cameroun: Jay Jay Okocha désigne son vainqueur

-Publicité-

L’ancien milieu offensif, Jay Jay Okocha, s’est prononcé sur la huitième de finale de la CAN 2023 entre le Nigéria et le Cameroun, qui se jouera ce samedi soir. Et l’ex-international nigérian donne les Super Eagles favoris face aux Lions Indomptables.

C’est une finale avant l’heure. Le Nigéria et le Cameroun s’affrontent ce samedi au stade Le Félicia à Abidjan. Un choc comptant pour les huitièmes de finale de la CAN 2023. Peu convaincant en phase de groupe, avec deux équipes qui ont fini à la deuxième place, les Super Eagles et les Lions Indomptables doivent désormais montrer leur vrai visage pour espérer atteindre les quarts de finale.

Mais pour Jay Jay Okocha, la victoire de ce choc ente les deux géants africains reviendrait au Nigérian. L’ancien numéro 10 du PSG estime en tout cas que les poulains du sélectionneur José Peseiro ont 70% de chances de valider leur qualification pour les quarts de finale.

«Le Cameroun a décroché son ticket de qualification pour le prochain tour par chance et au niveau où se trouve l’équipe nationale du Nigeria, je ne pense pas que le Cameroun gagnera le Nigeria. Le Nigeria a 70% de chances de gagner contre le Cameroun.», estime Jay-Jay Okocha, visiblement très confiant pour les Super Eagles.

Les statistiques placent également le Nigéria favori pour cette huitième de finale face au Cameroun. La bande à Victor Osimhen a signé deux victoires et un match nul pour passer au second tour du tournoi. Décevant en phase de poule, les Lions Indomptables doivent leur présence à ce stade de la compétition à leur place parmi les quatre meilleurs troisièmes, acquise dans la douleur face à la Gambie (3-2) en dernière journée du groupe C.