CAN 2023: Mozambique-Bénin, Algérie-Tanzanie, le programme de la dernière journée des éliminatoires

Alors que 15 pays sur les 24 attendus ont déjà validé leur billet pour la phase finale de la CAN 2023, les 09 restants vont décrocher leur passeport lors de la dernière journée en septembre prochain. Un gros défi pour plusieurs équipes qui n’ont plus vraiment leur destin entre leur main.

Après la cinquième journée qui a vu notamment l’Egypte, le Nigéria ou encore la Guinée composter leur ticket pour la CAN 2023 (reportée à 2024) qui aura lieu en janvier prochain en Côte d’ivoire, place désormais à la sixième et dernière journée des phases qualificatives de ce tournoi continental. Au total, 09 places sont encore à pourvoir pour le voyage en terre ivoirienne.

Troisième du groupe L malgré son nul encourageant face au Sénégal (1-1), le Bénin jouera sa qualification face au Mozambique en septembre prochain à Maputo. Avec une équipe en pleine confiance avec des jeunes impatients de faire leur preuve, à l’instar de Junior Olaitan et Abdoul Moumini, les Guépards ont toutes les chances de ramener la victoire en terre mozambicaine. Mais attention à ne pas être trop confiant, car les Mambas ne sont pas des serpents non venimeux. Bourreaux du Rwanda (2-0) qu’ils ont éliminés dans cette campagne, la team Mozambique n’a besoin que d’un nul pour s’envoler pour la Côte d’ivoire.

Tombeuse du Soudan (3-0) cette semaine, la Mauritanie occupe seule la tête du groupe I, devant la RDC et le Gabon. Un match nul contre les Panthères suffiront aux Mourabitounes pour se qualifier pour une 3è CAN consécutive. Battue par les Diables Rouges (0-2) dimanche dernier, la bande à Pierre Emerick Aubameyang, troisième au classement, doit de son côté arracher la victoire contre l’adversaire mauritanien pour être du voyage en Côte d’ivoire.

Dans l’autre match entre le Soudan et la RDC, un nul suffira aux Congolais face aux Soudanais qui ont besoin des trois points de la victoire pour valider leur qualification. Vainqueur du trophée en 2017, le Cameroun n’est pas épargné d’une élimination dans ces phases qualificatives. Auteurs jusqu’ici d’une campagne mitigée, les Lions Indomptables n’ont plus droit à l’erreur face au Burundi, leur prochain adversaire. Contre les Hirondelles qui se sont offert le Soudan (3-2) cette semaine, les protégés de Samuel Eto’o doivent prendre les trois points de cette confrontation pour être du voyage au pays d’Alassane Ouattara.

En cas de match nul, les trois représentants de ce groupe C (le Kenya étant disqualifié) auront chacun cinq points et il faudra alors sortir les calculatrices pour dénicher les deux qualifiés. Un scénario qui n’avantagerait pas le Cameroun, qui n’a jusqu’ici marqué que 3 buts contre 4 pour le Burundi et 6 pour la Namibie.

Le calendrier de la 6è et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023:

Guinée-Bissau-Sierra Leone (Groupe A)

Nigeria-Sao Tomé-et-Principe (Groupe A)

Togo-Cap-Vert (Groupe B)

Burkina Faso-Eswatini (Groupe B)

Cameroun-Burundi (Groupe C)

Malawi-Guinée (Groupe D)

Egypte-Ethiopie (Groupe D)

Angola-Madagascar (Groupe E)

Ghana-République centrafricaine (Groupe E)

Niger-Ouganda (Groupe F)

Algérie-Tanzanie (Groupe F)

Gambie-Congo (Groupe G)

Mali-Soudan du Sud (Groupe G)

Comores-Zambie (Groupe H)

Côte d’Ivoire-Lesotho (Groupe H)

Mauritanie-Gabon (Groupe I)

RD Congo-Soudan (Groupe I)

Libye-Guinée équatoriale (Groupe J)

Tunisie-Botswana (Groupe J)

Maroc-Liberia (Groupe K)

Mozambique-Bénin (Groupe L)

Sénégal-Rwanda (Groupe L)

