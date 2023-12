CAN 2023: « Mon ambition est d’aller le plus loin possible avec les Black Stars », Inaki Williams

-Publicité-

L’attaquant de l’Athletic Bilbao, Inaki Williams, exprime son ambition d’aller le plus loin possible avec les Black Stars, lors de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations 2023.

Le tournoi, qui se déroulera en Côte d’Ivoire du 13 janvier au 11 février, marquera probablement la première apparition internationale de Williams pour le Ghana, après avoir changé de nationalité espagnole en 2022.

Le Ghana, logé dans le groupe B aux côtés des détenteurs de records, l’Égypte, le Cap-Vert et le Mozambique, vise à améliorer sa précédente performance à la CAN. Inaki, qui fait ses débuts au tournoi, partage sa détermination à entrer dans l’histoire avec les quadruples champions d’Afrique.

« Jouer la CAN signifie beaucoup pour moi. Mon ambition est d’aller le plus loin possible avec les Black Stars », a déclaré Williams à la presse locale. L’attaquant, qui devrait faire partie de la liste finale de 27 joueurs du Ghana, souligne l’importance du tournoi et son engagement envers le succès de l’équipe.

En préparation de la CAN, les Black Stars ouvriront leur camp à Kumasi où ils affronteront la Namibie lors d’un pré-tournoi amical avant de partir en Côte d’Ivoire. Leur premier match dans le tournoi aura lieu contre le Cap-Vert le 14 janvier 2024, suivi d’affrontements avec l’Égypte et le Mozambique. La 34e édition de la CAN promet de présenter des actions footballistiques passionnantes de la part des meilleures équipes africaines.