Can 2023: miraculée, la Côte d’Ivoire défiera le Sénégal en 8ème de finale

Suite aux derniers matchs de la troisième journée joués dans la soirée de mercredi, l’équipe nationale de la Côte d’Ivoire, surnommée les Éléphants, a décroché sa place en huitièmes de finale de la CAN 2023 et affrontera le Sénégal lors du prochain tour.

Cet accomplissement est survenu à l’issue de la dernière journée des matches du Groupe F qui a vu le Maroc décroché la victoire face à la Zambie par un but à zéro. Parallèlement, un match sans buts a été enregistré entre la République Démocratique du Congo et la Tanzanie, se terminant sur un match nul, dans les villes de San Pédro et Korhogo.

Ainsi, la Côte d’Ivoire, malgré sa retentissante humiliation face à la Guinée Equatoriale (0-4), reprend un nouveau souffle dans cette coupe d’Afrique des Nations qu’elle organise. Toutefois, elle devra montrer un autre visage face aux lions du Sénégal qui dans cette phase de poule a tout délogé sur leur passage ( 3 victoires en autant de matchs).

Emerse Faé, sélectionneur des Éléphants de Côte d’Ivoire

Suite à une déroute marquante contre la Guinée-équatoriale lors du dernier match de la phase de groupes, Jean-Louis Gasset a opté pour la démission de son poste d’entraîneur de la Côte d’Ivoire, avec une annonce officielle le 24 janvier. Emerse Faé, son adjoint, a été promu pour prendre les rênes de l’équipe.

Le vétéran entraîneur français, âgé de 70 ans, a soumis sa démission au Premier ministre de la Côte d’Ivoire, Robert Beugré Mambé, le même jour, et celle-ci a été acceptée sans délai. Cette décision radicale a été prise après une défaite écrasante subie par l’équipe nationale ivoirienne, qui a concédé quatre buts sans réponse face à la Guinée-équatoriale, un match qui s’est joué dans l’enceinte du stade olympique Alassane Ouattara d’Ebimpé.