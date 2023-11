CAN 2023: « Même José Mourinho ne pourra pas… », Robert Sackey sur le probable licenciement de Chris Hughton

L’ancien entraîneur des Black Princesses, Robert Sackey, a exprimé des doutes sur la réussite de José Mourinho à la tête des Black Stars s’il est nommé avant la Coupe d’Afrique des Nations 2023 (13 janvier-11 février 2024).

Selon Sackey, l’état actuel des Black Stars présente des défis importants pour tout entraîneur cherchant à obtenir des résultats positifs, et par conséquent, il ne serait pas judicieux de remplacer l’entraîneur actuel Chris Hughton à un stade aussi avancé avant le tournoi.

Dans une interview avec Asempa FM, Sackey a souligné que le moment du possible licenciement de Hughton reflète un scénario similaire en 2006, lorsque l’équipe avait connu des difficultés suite à un changement d’entraîneur avant un tournoi majeur. Sackey estime que garder Hughton à bord est la meilleure option, étant donné le temps limité qui reste avant le début de la Coupe d’Afrique des Nations.

« Il s’agit de psyching. Comment être capable de motiver les joueurs à aller jouer« , a expliqué Sackey. « Je pense que nous devrions garder l’entraîneur car il est trop tard pour le limoger. » Il a ajouté : « Si nous le limogeons et même faisons venir José Mourinho, il ne pourra pas jouer car ce n’est pas facile. »

Les inquiétudes de Sackey surviennent au milieu de rumeurs entourant l’avenir de Hughton avec les Black Stars, surtout si l’on considère les récents résultats décevants. Cependant, la position de Sackey suggère que la stabilité et la continuité pourraient être plus cruciales à ce stade plutôt que de prendre des risques avec un nouvel entraîneur, même aussi expérimenté et respecté que José Mourinho.