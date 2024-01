CAN 2023: mauvaise nouvelle pour Aliou Cissé après Sénégal 3-1 Cameroun

-Publicité-

Tombeur du Cameroun (3-1) ce vendredi soir, le Sénégal va devoir faire sans Abdou Diallo pour son prochain match de groupe C contre la Guinée. Le défenseur est suspendu pour cette rencontre pour accumulation de carton jaune.

Deux sorties et deux victoires pour le Sénégal à la CAN 2023. Victorieux de la Gambie (3-0) pour leur entrée en lice, les Lions de la Téranga ont récidivé ce vendredi soir, à l’occasion de la deuxième journée du groupe C. Contre le Cameroun dans une rencontre animée, les champions en titre se sont imposés sur le score de 3-1. Un succès qui permet aux poulains du sélectionneur Aliou Cissé de se qualifier pour les huitièmes de finale.

La bande à Sadio Mané va désormais aller chercher la première place du groupe lors de la dernière journée face à la Guinée. Une rencontre que ne disputera cependant pas Abdou Diallo. Le défenseur latéral est suspendu pour cette rencontre contre le Syli National en raison d’une accumulation de carton jaune. Déjà averti contre les Scorpions lundi dernier, l’ancien joueur du PSG a encore récolté la biscotte ce soir face aux Lions Indomptables. Une absence qui ne devrait pas peser sur l’équipe d’Aliou Cissé, qui dispose de plusieurs pions à ce poste.