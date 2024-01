CAN 2023, Maroc-RDC: la Fécofa va saisir le TAS pour Walid Regragui

-Publicité-

Pas content du verdict du jury d’appel de la CAF qui a annulé la suspension de 4 matchs de Walid Regragui, la RDC va saisir le TAS pour faire maintenir la sanction contre le sélectionneur du Maroc, auteur d’un accrochage avec le défenseur congolais, Chancel Mbemba, lors du match de groupes entre les deux équipes (1-1) à la CAN 2023.

Suspendu quatre matchs dont deux avec sursis pour son altercation avec le défenseur congolais Chancel Mbemba en phase de groupe de la CAN 2023, Walid Regragui a finalement été blanchi. Le recours déposé par la Fédération marocaine de football pour son sélectionneur a été entendu par le jury d’appel de la CAF qui a annulé la sanction infligée au technicien de 48 ans.

Une décision qui passe mal dans le camp des Léopards. Dans un communiqué ce lundi, la fédération congolaise de football (Fecofa) a annoncé porter l’affaire devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) pour faire maintenir la suspension contre le coach de l’équipe chérifienne.

« Le comportement de l’entraineur de l’équipe nationale du Maroc, Walid Regragui, envers le joueur Chancel Mbemba Mangulu, capitaine de l’équipe nationale de la RDC, les Léopards, à l’issue du match n° 23 a été qualifié, par décision n° DC23122-AFCON-24.01.2024 rendue le 24 janvier 2024, de voie de fait par le Jury Disciplinaire de la CAF. L’entraineur avait écopé d’une suspension de quatre matches dont deux avec sursis pour voie de fait et de 5.000 USD d’amende. La Fédération Royale Marocaine de Football a interjeté appel contre cette décision et malgré les aveux circonstanciés dudit entraineur, et confirmés par les images qui ne laissent l’ombre d’aucun doute, la Commission d’appel a, contre toute attente, tout bonnement annulé la décision en date du 26 janvier 2023 », déplore le communiqué.

« Convaincue du caractère totalement injustifié de cette annulation, la Fédération Congolaise de Football association (FECOFA) annonce son intention de porter l’affaire devant le Tribunal arbitral du Sport (TAS), dès réception de la décision motivée, conformément aux dispositions en vigueur », a menacé l’instance.

Des propos jugés racistes à l’origine des échauffourées

Pour rappel, après le match Maroc-RDC qui a accouché d’un nul (1-1) au terme d’une rencontre âprement disputée, une altercation a éclaté entre Walid Regragui et Chancel Mbemba. Un mal entendu entre le sélectionneur des Lions de l’Atlas et le capitaine des Léopards qui a viré en bagarre générale. Le défenseur central a même accusé le Marocain d’avoir tenu des propos racistes à son encontre.

En conférence de presse, Walid Regragui a donné sa part de vérité. Il a raconté ce qui s’est passé en partant de sa discussion avec le coach des Léopards. « J’ai dit à Sebastien Desabre : “Ramène-le moi, il pète un câble, il raconte n’importe quoi. Je n’ai pas aimé ça car il insinue beaucoup de choses. Donc s’il a des images autres que celles que l’on voit à la télévision, qu’il les sorte, avec plaisir. Et il verra exactement ce qu’il s’est passé», a-t-il confié.

Avant de raconter les faits. Il les a exposé depuis le début où il a voulu serrer la main au capitaine des Léopards. «Avant que j’aille lui serrer la main, il nous a pris à partie, moi et mon adjoint, sur le bord de touche avant la fin du match, il nous a mal parlé et Desabre le sait. Et à la fin, malgré ça, je vais lui serrer la main pour lui dire aussi : “Mais pourquoi tu me parles comme ça ?” Et là, il regarde ailleurs, genre “je ne te serre pas la main”.

Je lui ai retenu la main, ça se voit sur les images, et il a commencé à crier dans tous les sens. Je lui ai dit : “Tu te la racontes !” Et il me dit : Tu m’as traité de con !”. Il n’y a pas de souci qu’il ait entendu ça, même si je ne l’ai jamais dit, mais en parlant comme il l’a fait, il sous-entend que mes propos sont racistes, c’est malhonnête. Comme il ne parle que de religion dans son discours, qu’il soit un peu honnête avec lui-même », a expliqué Walid Regragui.