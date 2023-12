CAN 2023 : la liste complète des arbitres retenus, avec 02 béninois

-Publicité-

La Confédération Africaine de Football (CAF) a annoncé la liste complète et officielle des arbitres qui seront en charge de la CAN 2023. La publication de ladite liste a eu lieu le jeudi 21 décembre 2023.

A quelques semaines du début de la compétition majeure de football en Côte d’Ivoire, la Confédération Africaine de football a dévoilé la liste complète des arbitres qui officieront lors des différents matchs. Cette liste comprend 68 personnes, dont 26 arbitres centraux, 30 arbitres assistants et 12 arbitres VAR.

Dans le lot des arbitres retenus, nous notons la présence de deux béninois à savoir: Djindo Louis Houngnandande en tant que principal et Ayimavo Ulrich Eric , en tant qu’arbitre assistant.

Il faut noter qu’au sein des 68 arbitres sélectionnés pour la 34ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations, six (06) sont des femmes réparties dans les trois catégories. Une femme officie en tant que juge central, deux (02) en tant qu’arbitres assistants, et trois (03) dans la catégorie des arbitres de la technologie de la ligne de but VAR.

Pour rappel, la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2023) aura lieu du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d’Ivoire. Cinq belles villes ont été sélectionnées pour accueillir les équipes de football, à savoir Bouaké, San-Pédro, Abidjan, Yamoussoukro et Korhogo.