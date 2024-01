CAN 2023: les premières affiches des 1/8es de finale

-Publicité-

Avec les rencontres disputées lundi et mardi dans les groupes A, B, C et D, on connait les premières affiches des huitièmes de finale de la CAN 2023.

Les phases de groupe de la CAN 2023 s’achèvent ce mercredi avec les rencontres dans les poules E et F. Un dernier round à l’issue duquel on connaitra les 16 qualifiés pour les phases à élimination directe. En attendant le dénouement, on connait déjà les premières affiches des huitièmes de finale, conséquence des matchs disputés lundi et mardi dans les groupes A, B, C et D.

Tombeur de la Gambie au terme d’une rencontre folle, le Cameroun affrontera le Nigeria le 27 janvier. Impressionnante dans cette compétition, avec le Nzalang Nacional qui a infligé un 4-0 à la Côte d’Ivoire, la Guinée Equatoriale retrouvera son voisin de la Guinée. Le Syli National a fini troisième dans le groupe C derrière le Cameroun après sa défaite contre le Sénégal (0-2).

Enfin, le troisième huitième de finale connu opposera la surprenante équipe du Cap-Vert à la Mauritanie. Pas attendus à cette étape, les Mourabitounes se sont qualifiés pour le second tour après leur exploit contre l’Algérie (1-0), mardi soir. Une victoire qui condamne les Fennecs, éliminés des phases de groupe pour la deuxième édition consécutive après la CAN 2021 au Cameroun.

Les premières affiches des huitièmes de finale:

Nigeria – Cameroun : 27 janvier à 21h

Guinée Équatoriale – Guinée : 28 janvier à 18h

Cap-Vert – Mauritanie : 29 janvier à 18h