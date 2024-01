CAN 2023 : « Les penalties sont toujours… », Macky Sall réagit à l’élimination du Sénégal

-Publicité-

Le Sénégal, détenteur du titre de champion d’Afrique, a été éliminé de la CAN 2023 après avoir perdu contre la Côte d’Ivoire lors de la séance de tirs au but.

Le 29 janvier, les Lions de la Teranga ont été défaits 5-4 après un match nul 1-1 pendant le temps réglementaire et les prolongations, lors des huitièmes de finale au stade Charles Konan Banny Yamoussoukro. En effet, cette défaite inattendue a conduit le champion en titre à quitter la compétition plus tôt que prévu.

Sur les réseaux sociaux, le président sénégalais, Macky Sall, a exprimé son soutien en écrivant : « Chers Lions, vous et votre staff avez mes encouragements. Les tirs au but sont toujours imprévisibles. Bon retour dans vos clubs respectifs et bonne chance pour vos futures échéances. »