CAN 2023: les joueurs gambiens menacent de boycotter le tournoi pour primes impayées

Les joueurs de la Gambie ont boycotté la séance d’entrainement du mardi pour réclamer leurs primes impayées, à quelques jours de la Coupe d’Afrique des nations, Côte d’Ivoire 2023.

C’est une affaire qui risque de perturber la compétition de la Gambie, qui va également disputer la CAN 2023. Alors qu’ils devraient effectuer un dernier entrainement mardi au Stade de l’Indépendance avant leur voyage pour la Côte d’ivoire, les Scorpions ont tout simplement boycotté la séance, selon la presse locale.

La raison? Ces derniers exigent le payement de leurs primes, à eux promises par les autorités locales après leur qualification pour le tournoi continental. D’après plusieurs sources, le montant réclamé s’élèverait à 15000 dollars par joueur.

Les joueurs de la Gambie 🇬🇲 boycottent l'entraînement ouvert au public en raison de primes impayées et menacent de ne pas prendre l’avion pour la Côte d’Ivoire 🇨🇮 si une issue favorable n’est pas trouvée. Un sentiment de ras-le-bol dans l’air pour les quarts de finaliste de la… pic.twitter.com/byz6J7r7cW — Lassana Camara (@mauritaniefoot) January 9, 2024

Attendus dans l’après-midi d’hier pour un dernier communion avec le public gambien, ces derniers n’auront jamais foulé l’enceinte de Bakau. De quoi rendre furieux les supporters qui ont tout saccager avant de sortir du stade. Il y aurait eu lieu quelques affrontements avec des responsables de la Fédération de Gambie de football (GFF), et il aurait fallu l’intervention de la sécurité avec des gaz lacrymogènes pour dissiper la foule.

Lors d’un point de presse, le sélectionneur Tom Saintfiet a confirmé le mouvement d’humeur des siens, expliquant que cette situation est liée à des préoccupations financières. Le technicien belge n’a cependant pas dévoilé le montant total des primés réclamées par ses poulains.

De son côté, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Bakary Y. Badjie, jure que le gouvernement ne doit aucune dette aux joueurs. L’autorité de tutelle assure que les primes de match avaient été entièrement payées à la fin de chaque rencontre. Les 11,1 millions de dalasis (environ 150 000 euros) offerts récemment étaient un signe de récompense pour la qualification de l’équipe à la CAN, et non liés à leurs primes de match, a précisé le ministre.

Quoi qu’il en soit, cette situation inquiète, à trois jours du début de la CAN 2023. D’autant plus que les Scorpions menacent de boycotter leur voyage en terre ivoirienne s’ils ne rentrent pas en possession de leurs sous. Pour rappel, les hommes de Tom Saintfiet lancent leur tournoi contre le Sénégal lundi 15 janvier prochain.