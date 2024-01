CAN 2023: les compos officielles de RDC-Zambie

-Publicité-

La RD Congo et la Zambie s’affrontent ce mercredi soir au Stade Amadou Gon Koulibaly de Korhogo, à l’occasion de la première journée du groupe F à la CAN 2023. Les onze entrants des deux équipes sont tombées.

La première journée des phases de poule de la CAN 2023 s’achève ce mercredi soir avec le choc entre la RDC et la Zambie. Un duel important pour deux équipes logées dans le groupe F, composé également du Maroc et de la Tanzanie. S’ils partent favoris au coup d’envoi, au moins sur le papier, les Léopards veulent surtout prendre les trois points de la victoire.

Les compos officielles

RD Congo : Mpasi – Kalulu, Masuaku, Inonga, Mbemba, Moutoussamy, Pickles, Kakuta, Wissa, Bongonda, Bakambu

Zambie : Mulenga – Musonda, Sakala, Banda, Sunzu, Kapumbu, Daka, Kangwa, Kabwe