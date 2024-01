CAN 2023 : les compos officielles de la rencontre Maroc-Tanzanie

-Publicité-

La première journée de la phase de groupes de la Coupe d’Afrique des Nations 2023 se clôture ce mercredi 17 janvier 2024, avec des rencontres du groupe F.

Le Stade Laurent Pokou de San Pedro accueille dans l’après-midi de ce mercredi 17 janvier 2024, le match opposant les Lions de l’Atlas à l’équipe tanzanienne. Et pour cette rencontre qui se tient à 17h GMT, les Lions de l’Atlas jouent dans un schéma tactique en 4-3-3, avec Yassine Bounou comme gardien. En défense, on retrouve Achraf Hakimi, Nayef Aguerd, Romain Saïss et Mohamed Chibi. Au milieu de terrain, Sofyan Amrabat joue en sentinelle, accompagné de Sofiane Amallah et Azzedine Ounahi. En attaque, Yousssef En-Nesyri est positionné en pointe, avec Hakim Ziyech et Abde Ezzalzouli sur les ailes.

De leur côté, les Étoiles du Kilimandjaro évoluent dans un système en 3-5-2, avec Aishi Manula comme gardien. En défense, Haji Mnoga, Ibrahim Hamad, Bakari Mwamnyeto, Novatus Miroshi et Mohamed Hussein sont alignés. Himid Mao, Mudathir Yahya et Charles M’Mombwa forment le milieu de terrain. En attaque, Mbwana Samatta est positionné en pointe avec Tarryn Allarakhia à ses côtés.

Les compositions

Maroc: Bounou – Hakimi, Aguerd, Saïss, Chibi – Ounahi, Amrabat, Amallah – Ziyech, En-Nesri, Abde

Tanzanie : Manula – Mnoga, Hamad, Mwamnyeto, Miroshi, Hussein – Mao, Yahya, M’Mombwa – Samatta, Allarakhia

