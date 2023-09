CAN 2023: les chapeaux du tirage au sort connus

-Publicité-

La CAF a dévoilé ce jeudi la composition des quatre chapeaux pour le tirage au sort de la Coupe d’Afrique des Nations Côte d’Ivoire 2023, quelques heures après la publication du classement FIFA de septembre.

On connait désormais les quatre chapeaux devant servir au tirage au sort des phases de groupe de la CAN 2023. La composition des différents pots a été dévoilée ce jeudi par la CAF, après la publication du classement FIFA de septembre. Dans le chapeau 1 qui regroupe les têtes de série, on retrouve la Côte d’ivoire, pays hôte de la compétition, le Maroc, actuellement en tête du classement FIFA en Afrique, et le Sénégal, champion d’Afrique en titre. L’Algérie, l’Égypte et la Tunisie complètent ce groupe des géants du continent.

Le pot 2 présente un ensemble tout aussi impressionnant de prétendants au titre, avec le Nigeria, le Cameroun, le Mali, le Burkina-Faso, le Ghana et la RD Congo, tous déterminés à faire leur marque lors de la compétition. Le chapeau 3, quant à lui, comprend des équipes compétitives telles que l’Afrique du Sud, le Cap-Vert, la Guinée, la Zambie, la Guinée-Équatoriale et la Mauritanie.



Enfin, le dernier chapeau abrite des formations telles que la Guinée-Bissau, le Mozambique, la Namibie, l’Angola, la Gambie et la Tanzanie, qui chercheront à surprendre le monde avec leur talent et leur détermination.

Le tirage au sort tant attendu de la CAN 2023 est prévu pour le 12 octobre à Abidjan. Ce moment décidera de la composition des groupes pour le tournoi à venir, promettant des confrontations électrisantes en raison de la qualité des équipes réparties dans les différents chapeaux. Les supporters et les passionnés de football sont impatients de découvrir quelles rencontres épiques réservera cette compétition prestigieuse.

Les quatre pots du tirage au sort:

