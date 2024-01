CAN 2023 : « Les camerounais n’ont battu que le dernier de la poule », Joseph Antoine Bell

-Publicité-

L’ancien gardien de but du Cameroun, Joseph Antoine Bell, a analysé le bilan à mi-parcours des Lions Indomptables à la CAN 2023 en cours en Côte d’ivoire. Et l’ex-portier de l’OM ne voit pas les hommes de Rigobert Song aller loin dans cette compétition.

Connu pour son franc-parler et ses fines analyses, Joseph Antoine Bell a livré ses sentiments sur le parcours du Cameroun en phase de groupe de la CAN 2023. Peu convaincants, les Lions Indomptables n’ont enregistré qu’une seule victoire pour un match nul et une défaite. Suffisante cependant pour les hommes du sélectionneur Rigobert Song qui se qualifient pour les huitièmes de finale.

Pas de quoi réjouir cependant l’ancien gardien de but qui s’inquiète de l’avenir des Camerounais dans cette compétition, alors que les champions d’Afrique 2017 affrontent le Nigéria ce samedi. Pour lui, la victoire renversante face à la Gambie (3-2) n’efface pas les lacunes de cette équipe qui n’a fait que battre la nation la moins forte dans le groupe C.

« Les ivoiriens ne peuvent pas changer parce qu’ils n’ont battu que la Guinée Bissau qui était dernière de la poule. Pour les camerounais, c’est vrai, ils se sont enthousiasmés, le suspense aidant, tout le monde a applaudi, et les supporters pensent que c’est le réveil des Lions Indomptables« , a-t-il commencé, rapporté par Africafootunited.

« Sauf qu’à y regarder, les camerounais n’ont battu que le dernier de la poule que tout le monde a battu, et les camerounais ont encaissé deux buts contre ce dernier qui n’en avait marqué aucun but aux autres. Et donc ça relativise l’optimisme qui naît après cette victoire… Je pense que dans la réalité il faut vraiment prier pour se dire que les camerounais se sont réveillés. Mais se réveiller contre la Gambie n’assure pas que ce soit la même chose contre un premier de groupe», relève Bell.

Le Cameroun ne fait pas peur

Le natif de Mouandé est également revenu sur l’idée que se font les adversaires du Cameroun au sujet des Lions Indomptables qui ne font plus peur sur le continent, contrairement aux années antérieures où la simple évocation de ce géant africain faisait trembler les équipes adverses.

« Maintenant quant-à la peur que le Cameroun pourrait inspirer à ses adversaires, à voir comment les supporters ont explosé de joie, à voir comment les joueurs ont explosé de joie, mais à voir la déception des gambiens, on comprend très bien (…) Et à voir le déroulement du match on comprend très bien que les camerounais eux-mêmes envoient l’image de gens qui sont très heureux d’avoir gagné au forceps contre la Gambie. Et puis quand on voit des images du président de la fédération qui pleure, on se demande s’il pleure pour la valeur passée du Cameroun et qu’il a la preuve aujourd’hui qu’elle n’y est plus, ou alors il pleure de joie. Mais dans les deux cas, il envoie le même message», conclut-il.