CAN 2023: les affiches de ce jeudi avec le choc Côte d’ivoire-Nigéria

La phase de groupes de la CAN 2023 se poursuit ce jeudi, avec les premières rencontres de la deuxième journée. Découvrez les affiches au programme.

Après une première journée pleine de surprises, notamment la défaite du Ghana et de la Tunisie, la CAN ivoirienne se poursuit ce jeudi le début de la deuxième journée. Et c’est un duel entre la Guinée-Équatoriale et la Guinée-Bissau qui va ouvrir le bal dans la poule A.

Les Équato-guinéens, qui ont tenu en échec le Nigeria (1-1), lors de la première journée, vont tenter d’aller chercher leurs trois premiers points contre les Lycaons, battus par les Éléphants (0-2) en ouverture de la compétition. La rencontre débute à 15h (GMT+1) au stade Olympique Alassane Ouattara.

A 18h (GMT+1), toujours dans ce groupe A et dans le même stade, aura lieu le choc entre la Côte d’Ivoire et le Nigeria. Vainqueurs de leur premier match, les Ivoiriens iront chercher la qualification contre les Super Eagles, qui doivent éviter la défaite pour ne pas se retrouver dos au mur avant la dernière journée. Une rencontre qui s’annonce palpitante entre deux équipes avec des lignes offensives impressionnantes.

L’autre choc: Egypte-Ghana

A 21h (GMT+1), la dernière rencontre du jour opposera l’Egypte et le Ghana. Le choc de cette deuxième journée du groupe B, qui aura lieu au Stade Félix Houphouët-Boigny, est crucial pour la survie des deux équipes dans la compétition. Lors de la première journée, les Pharaons ont miraculeusement sauvé le point du nul contre le Mozambique (2-2), tandis que les Black Stars ont été battus par le Cap-Vert (1-2). C’est donc deux équipes qui ont faim de victoire qui vont s’affronter et cela promet une rencontre palpitante.

Les affiches du jour (GMT+1)

Guinée Equatoriale – Guinée Bissau (15h)

Cote d’ivoire – Nigéria (18h)

Egypte – Ghana (21h)