CAN 2023: l’épouse ivoirienne d’André Ayew zappe la Côte d’Ivoire et soutient le Ghana

Yvonne Ayew, l’épouse ivoirienne du capitaine de la sélection ghanéenne, André Ayew , a apporté son soutien aux Black Stars avant la Coupe d’Afrique des Nations 2023 en Côte d’Ivoire.

Yvonne et André sont mariés depuis quelques années maintenant et ont la chance d’avoir deux enfants: Maha et Inaya. La CAN de cette année étant organisée en Côte d’Ivoire, Yvonne aurait raison si sa loyauté était partagée entre son pays d’origine et celui de son mari.

Cependant, elle a décidé de soutenir André et les Black Stars dans leur quête de la gloire, même si elle a avoué qu’elle serait heureuse de voir la Côte d’Ivoire remporter également le trophée. « Étant Ivoirienne, c’est une question qu’on vous pose probablement souvent. Qui soutenez-vous cette année ? Elle a répondu en soutenant le Ghana », a-t-elle confié, interrogée par Canal Plus.

« Cette année, je soutiens André. Il fait partie de l’équipe ghanéenne. Mais si la Côte d’Ivoire gagne, je serai aussi très, très, très heureuse », a-t-elle ajouté. La Côte d’Ivoire et le Ghana étant respectivement placés dans les groupes A et B, il y a une chance que les deux équipes s’affrontent en huitièmes de finale, si elles se qualifient pour le second tour.