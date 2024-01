CAN 2023: le vétéran ghanéen Andre Ayew vise le record de buts

-Publicité-

L’attaquant vétéran ghanéen Andre Ayew espère créer un record et en égaler un autre lors de la 34è édition de la Coupe d’Afrique des Nations en Côte d’Ivoire qui démarre ce samedi.

Le joueur de 34 ans, qui a récemment rejoint l’équipe française de première division du Havre, a pour objectif de devenir le premier joueur à marquer lors de sept éditions de l’événement phare du football africain.

Il partage le record de buts avec son compatriote Asamoah Gyan, le Zambien Kalusha Bwalya et le Camerounais Samuel Eto’o, meilleur buteur de tous les temps en Coupe des Nations avec 18 buts. Il espère également devenir la troisième étoile à participer à huit éditions d’une compétition qui a débuté sous la forme d’un tournoi à trois équipes en 1957, mais qui rassemble aujourd’hui 24 nations.

Rigobert Song, qui entraînera son Cameroun natal lors de la compétition, et l’Égyptien Ahmed Hassan partagent le record du plus grand nombre de participations à ce tournoi de la CAF. « Ma priorité est soit de débuter, soit de quitter le banc en Côte d’Ivoire« , a déclaré Ayew aux journalistes avant les affrontements du Groupe B avec le Cap-Vert, l’Égypte et le Mozambique.

« Après cela, voyons ce qui se passe. Ce qui est le plus important, c’est que le Ghana réussisse dans cette compétition car nous avons connu une mauvaise Coupe des Nations 2022, éliminés après le premier tour », a-t-il ajouté.

Le Ghana possède le troisième record de victoires en Coupe des Nations après l’Egypte et le Cameroun avec quatre titres, mais le dernier remonte à 1982 lorsqu’il a battu la Libye, pays hôte, lors d’une finale gagnées lors des tirs au but.