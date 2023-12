CAN 2023: le verdict est tombé pour le sénégalais Namplays Mendy

-Publicité-

Blessé à la cuisse mardi, lors de la victoire du RC Lens face à Séville (2-1) en Ligue des champions, Namplays Mendy sera indisponible jusqu’à la trêve hivernale, alors que la CAN 2023 s’ouvre en mi-janvier prochain.

Franck Haise était ce vendredi en conférence de presse, à la veille de la réception de Reims en Ligue 1. Et l’entraineur de RC Lens a donné des nouvelles de Namplays Mendy, sorti sur blessure lors de la victoire face au FC Séville (2-1) en Ligue des champions, mardi.

Le milieu défensif souffre d’une « lésion à la cuisse gauche et sera absent jusqu’à la trêve », a confié le technicien français. Avant d’ajouter que le Sénégalais de 31 ans « sera absent pour 3 à 4 semaines. Je ne sais pas encore si il sera dispo pour la CAN » en janvier ».

Une nouvelle plutôt inquiétante pour l’équipe nationale du Sénégal, car Mendy devrait être rétabli tout juste avant la Coupe d’Afrique des Nations (CAN). S’il est sélectionné avec les Lions de la Teranga, le Lensois devrait sans doute être ménagé pour les premiers matchs des champions en titre.

La CAN 2023 est prévue du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d’ivoire. Les Sénégalais sont logés dans le groupe C, avec le Cameroun, la Guinée et la Gambie. Les Lions de la Téranga démarrent leur campagne le 15 janvier face aux Scorpions, à partir de 14h (GMT).

