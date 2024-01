CAN 2023: le Sénégal s’offre le Cameroun et se qualifie pour les 8es de finale

-Publicité-

Le Sénégal a démontré sa puissance pour remporter la victoire contre le Cameroun et ainsi obtenir son billet pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations.

Après une victoire écrasante de 3-0 contre la Gambie en ouverture, les champions d’Afrique avaient l’opportunité de se qualifier pour la phase suivante lors du match clé contre le Cameroun, et ils ont réussi. Face aux Lions Indomptables qui avaient récemment concédé un triste match nul contre la Guinée (1-1), les hommes d’Aliou Cissé ont rapidement pris l’ascendant sur leur adversaire.

À la quinzième minute, Ismaïla Sarr de l’Olympique de Marseille a ouvert le score, lançant ainsi les siens sur la voie de la victoire (16e, 1-0). Les Lions de la Teranga, dominants, ont ensuite accru leur avance en seconde période grâce à un but d’Habib Diallo, bien servi par Ismaïla Sarr (71e, 2-0).

En fin de match, Castelletto a ravivé le suspense en réduisant l’écart de la tête (83e, 2-1). Malmenés, les Sénégalais ont dû résister pour maintenir leur avance et ont finalement confirmé leur victoire avec un but de Sadio Mané inscrit dans les arrêts de jeu (95e, 3-1). Le Sénégal l’emporte 3-1 et se qualifie pour les huitièmes de finale de la CAN !