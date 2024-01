CAN 2023: le Sénégal écrase la Gambie d’entrée

-Publicité-

Avec un doublé de sa pépite Lamina Camara, le Sénégal a disposé de la Gambie (3-0) ce lundi après-midi, en première journée du groupe C de la CAN 2023.

Tenant du titre, le Sénégal n’a pas raté le coche pour son entrée dans la CAN 2023. Opposés à la Gambie ce lundi en première journée du groupe C, les Lions de la Téranga se sont imposés sur le score de 3-0. Portés par un collectif solide tant offensivement que défensivement, les Sénégalais ont déroulé sur des réalisations de Pape Gueye et de la pépite Lamine Gueye, auteur d’un doublé.

Avec cette victoire logique, le Sénégal prend provisoirement la tête de la poule C, devant notamment le Cameroun et la Guinée qui s’affrontent ce soir dans l’autre choc dans ce groupe. Lors de la deuxième journée, les Champions en titre défieront les Lions Indomptables tandis que les Scorpions gambiens tenteront de se relancer face au Syli National.