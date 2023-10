CAN 2023: le Sénégal déterminé à conserver son titre

Le tirage au sort de la CAN 2023 a suscité de vives réactions parmi les fans de football. Logé dans le groupe C, le Sénégal se retrouve face à des adversaires redoutables tels que la Guinée, le Cameroun et la Gambie. Ce groupe est considéré par certains comme le « groupe de la mort ». Cependant, le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, reste confiant quant aux chances de son équipe de défendre son titre de champion d’Afrique.

Dans une récente déclaration sur Instagram, Aliou Cissé a exprimé ses sentiments après le tirage au sort et a souligné la détermination de ses joueurs à relever les défis qui les attendent sur le terrain. Il a fait l’éloge du talent et de la détermination de son équipe, soulignant que chaque joueur était prêt à se battre pour défendre les couleurs de leur cher pays.

Le coach des Lions de la Teranga a également reconnu le niveau de compétition élevé dans le groupe C de la CAN 2023. Il a déclaré que l’équipe était consciente des défis qui les attendent et qu’ils étaient prêts à les affronter avec passion et détermination. Aliou Cissé a également profité de l’occasion pour exprimer sa reconnaissance envers les supporters sénégalais et a appelé à leur soutien indéfectible tout au long du tournoi.

Les fans de football sénégalais peuvent donc s’attendre à une compétition féroce lorsque leur équipe favorite affrontera la Guinée, le Cameroun et la Gambie lors de la phase de poules de la CAN 2023. Les Lions de la Teranga sont déterminés à défendre leur titre et à rendre leur pays fier. Les supporteurs sont invités à se préparer à des matches passionnants et à soutenir leur équipe dans cette quête pour la gloire continentale.