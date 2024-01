CAN 2023: le programme des matchs amicaux de préparation

-Publicité-

Découvrez les affiches au programme en ces veilles de la CAN 2023, entrant dans le cadre des préparatifs du tournoi continental.

À quelques jours de la 34e Coupe d’Afrique des Nations, les équipes se préparent avec des matchs amicaux entre qualifiés et/ou contre des non-qualifiés. Entre autres affiches choc, le duel entre l’Angola et la RDC ou encore l’opposition entre le Mali et la Guinée-Bissau. On suivra également le match entre la Guinée et le Nigéria.

Le programme des matchs amicaux de préparation de la CAN 2023:

5/1/2024

TOGO vs Algérie

6/1/2024

Angola vs RDC Congo

Côte d’Ivoire vs Sierra Leone

Tunisie vs Mauritanie

Mali vs Guinée-Bissau

Lesotho vs Mozambique

7/1/2024

Égypte vs Tanzanie

8/1/2024

Guinée vs Nigeria

Sénégal vs Niger

Ghana vs Namibie

9/1/2024

Zambie vs Cameroun

Guinée équatoriale vs Djibouti

Algérie vs Burundi

10/1/2024

RDC Congo vs Burkina Faso

Afrique du Sud vs Lesotho

Tunisie vs Cap-Vert