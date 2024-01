CAN 2023: le président de la FIF se prononce sur le faible taux des supporters à l’ouverture

-Publicité-

L’ouverture de 34eme édition de la Coupe d’Afrique des Nation s’est tenue le samedi 13 janvier 2024. Malheureusement, il a été constaté un faible taux des supporters. Face à cette situation, le président de la FIF s’est prononcé.

Le coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2024 a été donné le samedi 13 janvier 2024 au stade Alassane Ouattara d’Ebimpé. Et le constat amer, qui suscite des interrogations au sein de la Fédération Ivoirienne de Football (FIF) est la faible participation des supporters. Bien que le COCAN ait annoncé une vente complète des billets pour le match d’ouverture entre la Côte d’Ivoire et la Guinée-Bissau (2-0), seules 36 858 personnes étaient présentes dans un stade pouvant accueillir jusqu’à 60 000 personnes, soit une occupation de seulement 61,43%.

Dans la foulée, Yacine Idriss Diallo, président de la FIF, s’est exprimé lors d’une interview post-match. Il a manifesté le désir de chercher à comprendre les raisons de cette faible affluence. « On va essayer de comprendre pourquoi il y avait moins de monde parce que fondamentalement même le match face aux Seychelles, on avait plus de monde. Est-ce que les gens (le public) ont eu peur de la pluie, de la distance, des conditions (sécuritaires)? Mais que les gens se rassurent, les forces de l’ordre ont fait un travail exceptionnel et il faut les féliciter. Progressivement, les gens vont être assidus au stade », a-t-il déclaré.

Cependant, il se montre confiant quant à une progression de la présence des supporters, et tient à saluer le travail des forces de l’ordre lors de cette première manifestation de la CAN 2023.