CAN 2023: le président de la FIF dévoile ses favoris sans la Côte d’ivoire

-Publicité-

Le président de la fédération ivoirienne de football a dévoilé ses favoris en vue de la CAN 2023 qui s’ouvre dans quelques jours. Et Yacine Idriss Diallo a écarté les Eléphants de la Côte d’Ivoire, hôtes de la compétition.

Yacine Idriss Diallo a nommé ses trois favoris pour la CAN 2023. A la surprise générale, le président de la fédération ivoirienne de football (FIF), n’a pas inclus la Côte d’Ivoire parmi les potentiels vainqueur du sacre continental. Il en est de même pour le Nigéria, un des adversaires des Eléphants.

« J’ai confiance en notre équipe (la Côte d’Ivoire) mais nous savons que nous ne sommes pas favoris. Les favoris sont le Maroc, le Sénégal, l’Egypte, toutes ces équipes. Nous construisons une nouvelle équipe. Si vous voyez notre équipe aujourd’hui, je pense que 30% sont très jeunes, c’est leur première compétition. Mais nous essaierons d’avoir un très bon groupe pour être prêts. Nous allons donc faire de notre mieux pour aller le plus loin possible et tenter de remporter le trophée. C’est la raison pour laquelle nous sommes ici », a déclaré le président du FIF dans une interview accordée à FourFourTwo.

Pour rappel, la CAN 2023 se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d’Ivoire. 24 nations avec le pays organisateurs vont se disputer la couronne continentale. Un trophée qui vaut pour cette 34è édition, la bagatelle somme de 7 millions de dollars, soit plus de 4 milliards de francs CFA.