CAN 2023: le Nigéria s’offre la Côte d’ivoire et relance son tournoi

Le Nigéria a disposé de la Côte d’Ivoire (1-0) ce jeudi, à l’occasion de la deuxième journée du groupe A à la CAN 2023. Une victoire qui relance complètement les Super Eagles dans ce tournoi.

Annoncé comme une finale avant l’heure, le choc entre le Nigéria et la Côte d’ivoire a eu lieu ce jeudi. Un match comptant pour la deuxième journée du groupe A. Si le spectacle était au rendez-vous, avec les deux équipes qui ont fait le jeu, la victoire finale est allée aux Super Eagles. Les hommes du sélectionneur José Peseiro se sont en effet imposés sur le score de 1-0. Un but inscrit par le défenseur central, William Troost-Ekong, sur un penalty obtenu par Victor Osimhen.

Avec cette victoire laborieuse, le Nigéria relance sa compétition et reprend d’ailleurs la deuxième place au classement, devant les Eléphants, et derrière la Guinée Equatoriale, tombeuse de la Guinée-Bissau (4-2) un peu plus tôt dans la journée. Lors de la dernière journée, les Super Eagles tenteront de valider leur qualification pour les huitièmes de finale contre les Djurtus. Les ivoiriens de leur côté, vont devoir sortir l’artillerie lourde contre la Guinée Equatoriale pour ne pas quitter leur compétition dès les phases de poules.