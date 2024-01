CAN 2023: le Nigéria se méfie de la Guinée-Bissau

-Publicité-

Les attaquants nigérians, Victor Osimhen et Samuel Chukwueze, ont tous deux souligné que les Super Eagles ne sous-estimeraient pas leur prochain adversaire, la Guinée Bissau, lorsque les deux équipes se rencontreront lors de leur dernier match du Groupe A à la CAN 2023.

Le Nigeria affrontera la Guinée-Bissau ce lundi soir au Stade Félix Houphouët Boigny d’Abidjan, pour son troisième et dernier match du groupe A de la CAN 2023. Après un nul 1-1 lors de leur match d’ouverture contre la Guinée Equatoriale dimanche dernier, les hommes de José Peseiro ont fait preuve de résilience et de détermination, remportant une victoire cruciale contre la Côte d’Ivoire lors de leur deuxième match de groupe jeudi.

Les Super Eagles ont disposé des Eléphants sur le score de 1-0, grâce notamment à Victor Osimhen élu homme du match de ce duel plaisant disputé au stade Alassane Ouattara d’Ebimpé. Et l’attaquant de Naples promet la même détermination et la même rigueur contre les Djurtus qui visent leur première victoire dans ce tournoi.

« Nous visons une solide performance contre la Guinée-Bissau. Ils aborderont sans aucun doute le match avec détermination, et nous ne sous-estimerons aucune équipe, compte tenu de ce qu’ils ont fait pour se qualifier », a confié le Ballon d’Or africain. Abordant dans le même sens, son coéquipier Chukwueze estime que l’équipe a montré à tout le monde que les Super Eagles souhaitent sérieusement remporter leur quatrième titre continental.

« Nous avons joué avec notre cœur. Le match contre la Côte d’Ivoire a montré que nous sommes prêts à nous battre pour le titre de la CAN », a-t-il déclaré. « Ce groupe est compliqué mais le match le plus important maintenant est le dernier match. Il n’y a pas de petit pays dans cette CAN et la Guinée-Bissau est bonne. Nous les avons affrontés deux fois en qualifications et nous en avons perdu un. Nous devons gagner le dernier match pour être en tête du groupe et garantir notre qualification pour le tour suivant », a conclu l’ailier de l’AC Milan.